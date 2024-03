TOUBA - Vague de nouvelles connections et de ralliements vers Amadou Bâ…

Une vague de ralliements est notée ces dernières 24 heures à Touba. Elle passe, cette vague de ralliements, par une nouvelle touche apportée aux bourses familiales qui ont été renforcées et élargies. Plusieurs associations de femmes ont été impliquées. Il y’a aussi, à côté, des financements importants qui ont été consentis et des soutiens financiers accordés à des leaders de Benno Bokk Yaakar. Derrière, on soupçonne la présence d’un mécène qui préfère garder l'anonymat, pour l’instant, mais qui envisage de venir en appoint à la coalition Benno Bokk Yakaar pour élire Amadou Bâ dès le premier tour. Affaire à suivre…