TOUBA - Sadaga lave à grande eau le chef de l’État et dément Abdou Latif Coulibaly

Après la déclaration de l’ex-ministre Secrétaire général du gouvernement sur Rfi, confiant qu’aucun acte allant dans le sens d’organiser une élection dans sa circonscription n’a été engagé, le Hcct Abdou Lahad Seck Sadaga a produit une réplique immédiate.



L’ancien député qui a visité les installations dans la cité religieuse dément et précise que toutes les dispositions ont fini d’avoir été prises à Touba et partout ailleurs dans le Sénégal et que les Sénégalais allaient, sans problème, voter le 25 février 2024. Le leader politique et Hcct d’ajouter à l’intention des populations, que « le report de la présidentielle précède d'une demande qui émane de l’Assemblée et non de la volonté unilatérale du Président Macky Sall... »