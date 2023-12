TOUBA - Réception d’une unité de prétraitement de plastique pilotée par le ministre Abdoulaye Seydou Sow.

Touba a abrité ce début de semaine, la cérémonie de réception de l’Unité de pré traitement de plastique du Centre de regroupement et de commercialisation de Bouqatoul Mubarak. Celle-ci était présidée par le ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow. L’hôte de la cité précisera que cette unité permettra de développer un système de gestion des déchets, d’en expérimenter le tri à domicile, mais aussi de former les récupérateurs et les charretiers. Il s’agira, selon lui, aussi de stimuler l’industrie de recyclage. L’objectif de l’unité sera d’amener le consommateur à utiliser le minimum possible de plastique. Ce plastique devrait être substituée par le papier et le carton. La rencontre a enregistré la présence du représentant du Khalife Général des Mourides et du maire Abdou Lahad Kâ.