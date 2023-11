TOUBA- MBACKÉ / Birima Mangara poursuit sa route avec l’enrôlement de Khassim Kâ et du mouvement « And Jariñante »

Candidat déclaré à la prochaine présidentielle, Birima Mangara affiche la confiance et se dit satisfait de l’accompagnement manifesté à son endroit par les populations de Mbacké et de Touba. Ce lundi, l’ancien ministre du budget s’est enrichi d’un soutien de taille : celui du « Mouvement And Jariñante » dirigé par Khassim Kâ. Le jeune leader politique, ancien lieutenant du député Abdou Mbacké Ndao, en son temps maire de Mbacké, a officialisé son appartenance à « Birima 2024 » en remettant à son nouveau mentor 2000 signatures au titre de parrainages.