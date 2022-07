TOUBA - Les remarques de Sokhna Mame Say Mbacké par rapport à la visite de Sonko hier à Touba.

Tout le monde s'est accordé pour dire que Sonko a drainé du monde hier à Touba, sauf Sokhna Mame Say Mbacké. La Mbacké-Mbacké, leader politique Apr à Mbacké, estime que le patron de Pastef n’a été entouré, pour l’essentiel, que par des enfants. « Cela nous réconforte dans l’idée que que cette fois-ci nous allons gagner les élections », dira-t-elle.



Elle ajoute un élément non moins important à son avis. « Ce qui me choque le plus chez lui, c’est qu’il n’a même pas pensé aller faire un tour au niveau de la grande mosquée et effectuer son Ziar auprès de Serigne Touba! » Elle tenait un meeting à Madyana 1...