TOUBA - Le khalife des Baay Faal appelle à la sobriété lors des célébrations familiales et fustige fortement les « ndayale »

S'adressant à la communauté Baay Faal, Serigne Amdy Khady Fall, khalife de Mame Cheikh Ibrahima Fall, a exhorté ses disciples à renoncer aux dépenses ostentatoires et aux gaspillages lors des événements familiaux, tels que les mariages, les parrainages ou les baptêmes. Ce message, relayé lors d’un rassemblement spirituel et de la bouche de Serigne Fallou Fall, vise à protéger les familles des difficultés financières et des tensions sociales générées par des pratiques jugées excessives. Le khalife a ainsi fermement critiqué les « manifestations festives démesurées » qui, selon lui, transforment des moments de joie en fardeau économique. « Ces dépenses inconsidérées ne font que ruiner les familles et créer des troubles inutiles », a-t-il déclaré, soulignant que le respect des ndigëls a toujours été « une source de bénédictions » pour les disciples. Il a rappelé que l’essence des célébrations religieuses ou sociales réside dans la simplicité et la piété, et non dans l’étalage de richesse.



Si Serigne Amdy Khady Fall a insisté sur la nécessité de rompre avec les pratiques dispendieuses, il a aussi nuancé son propos en encourageant les hommes à « soutenir leurs épouses dans les tâches du foyer ». Cette précision vise à éviter tout malentendu : renoncer aux excès ne signifie pas négliger les devoirs familiaux ou la solidarité conjugale. « Aider son épouse est une obligation, mais cela ne justifie pas de s’endetter pour impressionner lors d’un baptême ou d’un mariage », a-t-il précisé.



Serigne Amdy Khady Fall a marqué sa désapprobation totale face aux « ndayale ». Il est même allé jusqu’à demander à ceux qui ont reçu ce type de propositions de rendre les sommes reçues pour ne pas être obligés de puiser dans les économies pour satisfaire à des exigences mondaines et sans importance.