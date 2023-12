TOUBA - Le Khalife confie aux Baayfaal que les injonctions ne concernent que la politique et le football, en plus des « prescriptions de 1980 » jadis édictées par Baye Lahad

Le ndigël relatif à l’activité de veille pour la préservation de la sacralité de Touba dont l’exécution est confiée aux Baayfall est désormais clairement cerné par le Khalife Général des Mourides.

Désormais, tout le monde est fixé sur ce qui est réellement interdit dans la cité religieuse. Serigne Dame Soda Fall, lisant une lettre envoyée par le Patriarche mouride, déclare que seuls les activités politiques et le football sont maintenus en plus des prescriptions contenues dans le document jadis écrit par Serigne Abdou Lahad Mbacké et contresigné par ses frères.