TOUBA - Focus Investment Group à travers Lekku- Fi et le dahira Hizbut- Tarquiyah ont paraphé une convention de partenariat

Focus Investment Group, à travers sa filiale Lekku - Fi et le dahira Hizbut- Tarquiyah viennent de parapher une convention de partenariat. Un moment privilégié pour les deux structures d’évoquer l’importance qu’il y’a à privilégier la préférence nationale capable d’amorcer et d’accélérer le développement économique du Sénégal et de Touba plus particulièrement. Pour Serigne Youssou Diop, il s’agira de jumeler deux structures dont l’une s’active dans la production et l’autre dans la distribution et d’en faire un outil endogène d’émancipation économique majeure. Serigne Khadim Kébé, pour ce qui le concerne, mentionnera le projet de port sec déjà institué par un décret et désormais en bonne voie. Un projet, d’ailleurs, qui a été présenté au khalif général des Mourides avec à la clef environ 100 000 emplois en perspective. Le patriarche de Darou Minane n’a pas manqué de signifier toute sa satisfaction en plus de prier pour le succès du projet.