TOUBA - « Deug Moo Woor » de Pape Modou Fall ampute le PDS d’une de ses icônes au quartier Keur Baye Lahad

Le Pds au niveau de la cité religieuse de Touba vivait déjà des moments compliqués à cause de la vague de contestations qui entachait un peu la légitimité de son leader local, Cheikh Mbacké Bara Dolly. Aujourd’hui, la situation risque d’être plus compliquée avec la départ de Sokhna Khady Ndour.



La leader politique de Keur Baye Lahad, en effet, a décidé de claquer la porte et de militer dorénavant à « Deug Moo Woor » de Pape Modou Fall. Le Directeur de l’Emploi réalise ainsi un sacré coup politique...