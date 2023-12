TOUBA - Cheikh Omar Hann reçu par le Khalife évoque la journée des Daara et le grand prix international du Chef de l’État pour le récital du Coran

C’est à la tête d’une forte délégation composée de son staff et de quelques leaders politiques, que le ministre de l’Éducation est venu à Touba rencontrer le Khalife Général des Mourides. Cheikh Oumar Hann a saisi l’occasion pour évoquer avec le Patriarche, la journée nationale des Daara prévue le 16 décembre prochain et la remise du Grand Prix international du Chef de l'État pour le récital du Coran... Il ne manquera pas de révéler quelques décisions qui ont été prises et concrétisées par le Président de la République et qui sont relatives au recrutement de 500 Seriñ-daara dans la fonction publique et au décaissement de 6 milliards de francs à mettre à la disposition des daara. Le Khalife, confie le ministre, a clairement donné des orientations...