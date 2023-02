TOUBA- Cheikh Bass - Serigne Abdou Karim Mbacké, le coup de fil au Khalife et la dernière décision prise par rapport aux déguerpis

C’est à sa grande surprise que Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a reçu, ce samedi, la visite de Serigne Abdou Karim Mbacké Ibn Serigne Fallou. Le porte-parole du Khalife Général des Mourides le dit d’ailleurs en ces termes : « si je savais que vous aviez besoin de moi , je me serai dépêché vers vous ». Le chef religieux de Ndindy était, en fait , venu lui faire part d’une décision réfléchie suite à l’opération de déguerpissement menée par les Baayfaal par rapport aux commerçants et marchands ambulants.

Pour Serigne Abdou Karim Mbacké, « inviter les déguerpis à aller s’installer dans les autres marchés de Touba serait une bonne idée. Il y’a environ 30 marchés construits . Que les gens aillent là-bas . Ceux qui ont été déguerpis, quel que soit le nombre, ne peuvent pas remplir les marchés existants. Quand on s’ installe dans la rue , on perd en visibilité. Être dans un marché est largement plus bénéfique ». Après l’avoir écouté , Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a préféré joindre au téléphone Serigne Mountakha Mbacké pour lui expliquer dare-dare l’idée. Ce dernier a vite décidé d’ériger cette proposition de Serigne Abdou Karim Mbacké en ndigël.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre déclinera , en passant , deux grandes décisions qui devraient plus ou moins satisfaire les commerçants et marchands ambulants victimes du déguerpissement. « Un site sera construit dans le marché et ils y seront logés prioritairement. Un autre marché sera érigé par l’État du Sénégal très prochainement ».

Il ajoutera que la corniche sera bordée de part et d’autre d’arbres. Cete tâche sera confiée conjointement à Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, à la commune et à Touba Ca Kanam.