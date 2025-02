TAS au ministre Cheikh Diba : « Vous venez nous parler de microfinance alors que nous sommes dans une hypertension budgétaire »

Ce matin, lors de l’examen du projet de loi n°01/2025 relatif à la réglementation bancaire et du projet de loi n°02/2025 portant sur la réglementation de la microfinance, le député Thierno Alassane Sall (TAS) n’a pas manqué de critiquer le ministre des Finances, Cheikh Diba, en soulignant un paradoxe face à la situation financière du pays.



« Je trouve paradoxal que vous veniez nous parler de microfinance alors que l’état des finances publiques au Sénégal est extrêmement préoccupant. Aujourd’hui, on ne peut pas parler de tension budgétaire, mais d’hypertension budgétaire. Durant cet exercice 2025, nous avons, pour la première fois, consacré 3 885 milliards de francs CFA au service de la dette. C’est historique », a déploré le député et président de la République des Valeurs (RV).



Il a également insisté sur la nécessité de contrôler de manière rigoureuse les dépenses excessives, malgré les difficultés économiques actuelles.