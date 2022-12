Systèmes financiers décentralisés de petite taille : La ministre Victorine Ndeye pour la mise en place d'un cadre normatif qui va consolider l'offre de services financiers…

À l’occasion de l’ouverture de la 26ème réunion des activités du comité national de coordination des activités de microfinance qu’elle présidait ce matin, la ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye a invité les institutions financières à accorder une attention particulière aux systèmes financiers décentralisés de petite taille à travers la mise en place d'un cadre normatif afin de renforcer et de consolider l'offre de service financier au profit des populations en milieu urbain et péri urbain.



« Au moment où des réflexions sont engagées dans notre zone pour procéder au réaménagement du cadre juridique applicables aux SFD, j'appelle à une plus grande attention sur la situation des systèmes financiers de petite taille à travers la mise en place d'un cadre normatif plus allégé afin de renforcer et de consolider l'offre de services financiers en direction des populations vulnérables vivant en milieu rural et péri urbain », a invité la ministre…