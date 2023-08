Suspension de la délivrance de visas à ses ressortissants en France: Le Mali réplique par la réciprocité

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a appris, avec surprise, par voie de presse que le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français a classé le Mali en zone rouge au motif de supposées « fortes tensions régionales ».



Dans la même foulée, le ministère des affaires étrangères du Mali apprend que « les Services de l’Ambassade de France à Bamako ont suspendu la délivrance des visas et fermé le centre de visas et le centre d’appels « Capago ».



Par conséquent, en application de la réciprocité, le Ministère suspend pour sa part, jusqu’à nouvel ordre, la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France.