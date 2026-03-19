Kaolack : 25 kg de chanvre indien saisis dans une opération contre le trafic transfrontalier

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, a porté un coup dur au trafic de drogue dans le département de Guinguinéo.

L’opération, menée dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, a permis l’interception d’un individu suspect dans la nuit, aux environs de 00h55, au village de Gagnick.

Le mis en cause circulait à bord d’une moto de type Jakarta lorsqu’il a été interpellé par les enquêteurs. La fouille du véhicule et du colis qu’il transportait a conduit à la découverte d’une importante quantité de drogue. La pesée officielle a révélé un total de 25 kilogrammes de chanvre indien. Le suspect a été immédiatement placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Cette saisie s’inscrit dans la stratégie de la Police nationale du Sénégal visant à renforcer la sécurisation des axes frontaliers et à démanteler les réseaux de trafic de stupéfiants.