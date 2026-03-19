Finale CAN 2025: Aminata Touré apporte son soutien aux Lions et appelle à une enquête internationale


Finale CAN 2025: Aminata Touré apporte son soutien aux Lions et appelle à une enquête internationale

L’ancienne Première ministre Aminata Touré a tenu à exprimer publiquement sa solidarité avec les Lions de la Téranga au cœur de la controverse qui secoue la finale de la CAN 2025. Sur sa page Facebook, elle a renouvelé ses félicitations aux joueurs sénégalais et salué leur sacre continental et réaffirmant leur statut de champions d’Afrique aux yeux de leurs compatriotes.

 

Mame Aminata Touré a également souligné le soutien unanime que reçoit le Sénégal bien au-delà de ses frontières, notant que le monde sportif dans son ensemble se range aux côtés des Lions face à une décision qu’elle juge inacceptable. « Il ne saurait y avoir de coupe mal acquise », a-t-elle lancé, balayant d’un revers de main toute légitimité à la décision rendue sur tapis vert par le jury de la CAF.

 

Le haut représentant du chef de l’Etat est allée plus loin, appelant à l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur les soupçons de corruption qui entourent cette affaire. Une telle démarche, estime-t-elle, s’impose non seulement pour rétablir la vérité, mais aussi pour préserver la dignité du sport africain et sanctionner, le cas échéant, tous ceux dont la responsabilité serait établie.

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Jeudi 19 Mars 2026
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