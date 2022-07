Superposition BAC, BFEM Tabaski et campagne électorale : les élèves imperturbables, veulent le sésame.

Malgré le contexte de la fête de Tabaski, et les campagnes électorales en période d'examens, les élèves rencontrés dans ce reportage sont d’avis que ce contexte ne peut pas les détourner de leur objectif, à savoir réussir à leur examen.



Les élèves se disent prêts à faire leurs examens malgré ce contexte particulier dans lequel le pays est plongé et passer en classe supérieure. Ils affirment que « la Tabaski est importante dans notre pays, mais nous avons aussi quelque chose d’aussi important devant nous. La fête de la Tabaski est une fête annuelle alors que si tu es en classe d’examen, tu dois tout faire pour le réussir une fois pour toute et passer à autre chose… »



M. Kane, professeur de HG, confirme que « le contexte peut avoir des conséquences sur la concentration des élèves. En plus les perturbations en début d’année ont eu un impact sur le calendrier scolaire… »



Les candidats annoncent que la politique ne doit pas préoccuper un élève. Une occasion pour eux d’appeler leurs camarades à ne pas se mêler de certaines choses...