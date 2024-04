Suite des affrontements à Colobane : Les populations réclament leur terrain "vendu" à la SN HLM

La cause des affrontements entre les jeunes de Colobane et les forces de l’ordre, ce vendredi soir, est la vente du terrain de football situé au quartier Parc à Mazout.

En effet, selon Mamadou Barry Gassama le terrain objet du litige est attribué à la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM).



Selon le porte-parole du collectif de Colobane, Assane Sadio Bocoum, « les affrontements qui ont éclaté le vendredi soir ne sont qu'une alerte. »

« Le terrain ne sera laissé aux mains de qui que ce soit. Les jeunes derrière sont déterminés et prêts à tout donner », ajoute-t-il. Un plan d’action évolutif est déclenché pour entreprendre des discussions et des négociations avec les autorités compétentes.



Le terrain en question servait de lieu d’épanouissement à la jeunesse de Colobane depuis les années 1980.



Pour rappel, des heurts ont éclaté ce vendredi 19 avril 2024, de 22h à 23h, entre des jeunes de Colobane et les forces de l’ordre...