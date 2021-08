Suicide à Ziguinchor : Après Malang Mané à Kantène, Diéré Sagna retrouvé pendu à un arbre entre Kagnarou et Sindian.

Encore un suicide! Moins d'une semaine après le suicide du jeune Malang Mané au quartier Kantène du village de Mandina Mancagne près de la ville de Ziguinchor, par pendaison, voilà un autre jeune qui se donne la mort dans les même circonstances.



Âgé de 35 ans, Diéré Sagna a été retrouvé pendu à un arbre dans les champs entre le village de Kagnarou et Sindian dans le département de Bignona.



Selon le groupe Media du Sud qui a donné l’information, ce jeune est un tailleur de son état et célibataire. La découverte macabre a été faite aux environs de 13 heures.



À cause du mauvais état de la route entre Bignona et Sindian, de surcroît en cette période hivernale, les sapeurs pompiers ont mis du temps pour arriver sur les lieux, à moins de 20 km de Bignona...