Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest

Le Real Madrid et Afrika Banque viennent de franchir une étape majeure dans leur rapprochement. Les deux institutions ont signé, le 1er septembre 2025 à la Ciudad Real Madrid, un accord de sponsoring stratégique. Cette alliance marque leur volonté commune de promouvoir l’excellence, le leadership et l’innovation sur le continent africain.



À travers ce partenariat, Afrika Banque devient le sponsor officiel du Real Madrid en Afrique de l’Ouest. Une consécration qui traduit, selon les deux parties, un engagement fort en faveur du progrès, de l’éducation et du sport.



Déclarations de Vasco Duarte Silva



« Cette alliance avec le Real Madrid symbolise une nouvelle étape dans l'histoire d'Afrika Banque. Au-delà d'une collaboration institutionnelle, cet accord incarne notre volonté de connecter l'Afrique aux plus hauts standards internationaux. Nous voulons inspirer les nouvelles générations, soutenir ceux qui rêvent grand et affirmer notre identité comme une banque proche, moderne et engagée dans le développement du continent », a déclaré Vasco Duarte Silva, directeur général d’Afrika Financial Group.



Les enjeux pour le Real Madrid



Pour le Real Madrid, il s’agit également d’un nouveau jalon dans sa stratégie d’ouverture vers l’Afrique, où sa fondation mène déjà 50 projets dans 22 pays, au profit de plus de 10 000 bénéficiaires.



Le communiqué précise que l’alliance sera officiellement présentée à Dakar le 9 septembre 2025, lors d’une cérémonie institutionnelle. Celle-ci marquera le début d’une collaboration inédite entre l’une des plus grandes institutions financières du continent et le club de football le plus titré du monde.