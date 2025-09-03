Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest


Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest
Le Real Madrid et Afrika Banque viennent de franchir une étape majeure dans leur rapprochement. Les deux institutions ont signé, le 1er septembre 2025 à la Ciudad Real Madrid, un accord de sponsoring stratégique. Cette alliance marque leur volonté commune de promouvoir l’excellence, le leadership et l’innovation sur le continent africain.

À travers ce partenariat, Afrika Banque devient le sponsor officiel du Real Madrid en Afrique de l’Ouest. Une consécration qui traduit, selon les deux parties, un engagement fort en faveur du progrès, de l’éducation et du sport.

Déclarations de Vasco Duarte Silva

« Cette alliance avec le Real Madrid symbolise une nouvelle étape dans l'histoire d'Afrika Banque. Au-delà d'une collaboration institutionnelle, cet accord incarne notre volonté de connecter l'Afrique aux plus hauts standards internationaux. Nous voulons inspirer les nouvelles générations, soutenir ceux qui rêvent grand et affirmer notre identité comme une banque proche, moderne et engagée dans le développement du continent », a déclaré Vasco Duarte Silva, directeur général d’Afrika Financial Group.

Les enjeux pour le Real Madrid

Pour le Real Madrid, il s’agit également d’un nouveau jalon dans sa stratégie d’ouverture vers l’Afrique, où sa fondation mène déjà 50 projets dans 22 pays, au profit de plus de 10 000 bénéficiaires.

Le communiqué précise que l’alliance sera officiellement présentée à Dakar le 9 septembre 2025, lors d’une cérémonie institutionnelle. Celle-ci marquera le début d’une collaboration inédite entre l’une des plus grandes institutions financières du continent et le club de football le plus titré du monde.
Autres articles
Mercredi 3 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… »

El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… » - 02/09/2025

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher - 02/09/2025

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans - 02/09/2025

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich.

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich. - 02/09/2025

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig - 02/09/2025

Habib Diallo/ Retour au FC Metz

Habib Diallo/ Retour au FC Metz - 31/08/2025

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse - 31/08/2025

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur - 30/08/2025

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle - 29/08/2025

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan - 29/08/2025

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable - 29/08/2025

Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat »

Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat » - 28/08/2025

Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige

Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige - 28/08/2025

Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière

Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière - 28/08/2025

L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe )

L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe ) - 26/08/2025

Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats

Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats - 25/08/2025

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium »

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium » - 24/08/2025

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72)

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72) - 24/08/2025

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace - 24/08/2025

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané - 24/08/2025

CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala

CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala - 23/08/2025

1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80)

1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80) - 23/08/2025

Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026

Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026 - 23/08/2025

1/2 finale Afrobasket masculin : Acte II entre le Sénégal et le Mali

1/2 finale Afrobasket masculin : Acte II entre le Sénégal et le Mali - 23/08/2025

Colorado Diasporic Film Festival : Huit (08) films sénégalais sélectionnés

Colorado Diasporic Film Festival : Huit (08) films sénégalais sélectionnés - 22/08/2025

1/4 Afrobasket Masculin : Le Sénégal surclasse le Nigéria et retrouve le Mali, déjà vaincu en Poule

1/4 Afrobasket Masculin : Le Sénégal surclasse le Nigéria et retrouve le Mali, déjà vaincu en Poule - 21/08/2025

AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali

AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali - 20/08/2025

1/4 Afrobasket Masculin : Les Lions rugissent, écrasent le Nigeria (91-75) et filent en demi-finales

1/4 Afrobasket Masculin : Les Lions rugissent, écrasent le Nigeria (91-75) et filent en demi-finales - 20/08/2025

PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée …

PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée … - 20/08/2025

1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria

1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria - 20/08/2025

RSS Syndication