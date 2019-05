Spécial Korité 2019 : Modou Gaye expose son "HÉRITAGE" en mode classique

Modou Gaye Héritage couture est le l'invité de votre 2ème numéro de l'émission spéciale Mode Korité sur Dakaractu TV.

Très attentif à sa clientèle, le styliste, tailleur et propriétaire du label Héritage, propose le style classique pour la fête de Korité qui s'approche à grands pas. Couture avec broderie et couture simple, les coupes "taille mame", " taille basse" et "grand ou petit boubou" sont exposées à sa vitrine.

Modou Gaye plus connu sous le nom de "Modou Gaye Héritage", conscient du désordre qui règne dans leur secteur invite ses frères de métier, surtout les jeunes débutants à s'y mettre avec plus de rigueur tout en privilégiant l'amour du métier plutôt que le profit...