Soutien aux victimes des manifestations : « 108 millions déjà décaissés » ( Gouvernement)

Le gouvernement du Sénégal, dans un communiqué, informe que les fonds sont destinés à soutenir les ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale allant du ler février 2021 au 25 février 2024 sont affectées en tenant compte des critères proposés par le Comité interministériel institué par Arrêté du Ministre de la Famille et des Solidarités, N°17 450 MFS/SG/CAJ du 30 juillet 2024.







En attendant la disponibilité effective de ces fonds, le Ministère de la Famille et des Solidarités a mobilisé les ressources de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), en vertu de la Loi de Finances Initiale 2024. Cette action vise à prendre en charge les soins médicaux des personnes blessées lors des manifestations politiques durant la période mentionnée.







Grâce à cette initiative proactive et par anticipation, les cas d'extrême urgence (blessés et traumatismes graves) ont pu être traités. À ce jour, fait savoir le communiqué signé le porte-parole du gouvernement, « le montant alloué pour la gestion de 112 dossiers médicaux validés par ledit Comité sur la base de justificatifs disponibles à la DGPSN s'élève à 108 000 000 de FCFA, avec une mise à jour effectuée le 10 décembre 2024 ».