Soupçon de marchés irréguliers à l'Aser : suspicion sur l'éligibilité de la société AEE Power APC à la garantie souveraine de l'État en cas d'éviction de la partie sénégalaise.

Par un courrier du 30 septembre 2024 transmis à l'ARCOP, la Banque SANTANDER, selon des informations de Dakaractu, a soulevé des interrogations sur la gestion financière du contrat signé entre la société AEE Power EPC et ASER concernant le marché d'électrification rurale. La Banque, qui a informé avoir saisi la société AEE Power EPC pour « lui demander des éclairages sur différents points, notamment la destination et l'utilisation des sommes mises à sa disposition […], a déclaré n'avoir pas reçu de réponse de la part de l'entreprise espagnole AEE Power EPC ».



Dans la foulée, la banque SANTANDER a ainsi exprimé son souhait de savoir si l'entreprise AEE Power EPC serait éligible à la garantie souveraine de l'État en cas d'éviction de la partie sénégalaise et si les garanties délivrées par la SONAC, sans paiement de primes au moment de la souscription comme exigé par le code CIMA, sont valides.

Pour rappel, l'Arcop a décidé de la suspension de l'exécution dudit marché jusqu'au prononcé de la décision du Comité de règlement des différends (CRD) saisi dans le cadre de cette affaire. Et les motits annoncés sont : Il a été constaté qu'« ASER n'a toujours pas envoyé les dossiers du marché réclamés par le CRD, qu'AEE Power Sénégal qui dénonce la signature d'un protocole d'accord entre ASER et AEE Power EPC redoute le démarrage des travaux […], de même que les craintes et inquiétudes soulevées par la banque espagnole SANTANDER et la CESCE, des transferts constatés sur le compte de dépôt de l'avance de démarrage ouvert au niveau de la Banque SANTANDER, alors que les travaux n'ont pas encore démarré. » ....