Sortie de Amadou Bâ: L'Alliance Wallu Askan Wi de Ousmane Diop en phase avec la "Nouvelle Responsabilité" et met en garde

L'Alliance Wallu Askan Wi( AWA) dit être en phase avec la nouvelle orientation politique de M. Amadou Bâ.



Responsable politique de la cité du rail, Ousmane Diop, a réitéré son engagement à travailler aux côtés de M. Bâ pour la matérialisation de l'ensemble des " vrais projets" au profit des sénégalais.



Ousmane Sonko s'est réjoui de la décision de " regarder résolument vers l'avenir dans la perspective de s'assigner une nouvelle responsabilité". Ainsi, il s'est engagé à faire face aux démons de la division" et de la " trahison" pour " tisser une nouvelle trajectoire", une " nouvelle dynamique, " une nouvelle manière de faire de la politique".



Il a aussi mis en garde les détracteurs de M. Ba qui sont au sein de l'Apr et même ailleurs afin qu'ils se tiennent loin de cette dynamique qui a plutôt besoin, dit-il, des hommes de confiance.



Pour rappel, M. Diop fait partie des premiers responsables politiques qui avaient porté la candidature de Amadou Bâ lors de la dernière présidentielle. Et après celle-ci, il s'est résolument engagé également à incarner, à l'image de Amadou Bâ, le rôle de chef de l'opposition dans la cité du rail...