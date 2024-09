Sonko brûle la « SALL GESTION » : « Ils ont menti au pays, aux partenaires… » La dette est de 10 points plus élevée et ils ont fait un surfinancement de plus de 300 milliards.

Pour son exercice de déballage des « cafards » dans l’exercice du régime du Président Macky Sall après investigations par les services de l’État autour des finances publiques entre 2019 et 2023, le Premier ministre a tenu à donner à la cérémonie toute la solennité requise. Ousmane Sonko n’a pas hésité à traiter de menteur l’ancien chef de l’État et l’ensemble des ministres des Finances qui ont exercé dans cet intervalle de temps. À la suite du ministre Abdourahmane Sarr, il a ainsi tenu à décliner « en des termes plus simples » la situation économique « catastrophique » du Sénégal.

« Il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons ». En langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Nous avions promis aux Sénégalais que nous les menerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme par la volonté de Dieu que nous le ferons ». Même si nous soupçonnions avec quelques éléments de preuve que la situation du pays n’était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Pensant être au premier étage, nous avions promis d’accélérer les choses et d’amener le pays au sommet. Après l’inventaire de l’état des lieux, nous nous rendons compte que nous avons trouvé le pays au quatrième sous-sol. « Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part beaucoup de sacrifices », dira le Premier ministre en guise d’introduction avant de mettre le pied sur l’accélérateur.

« Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays, ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées ». Le déficit est au double de ce qui a été annoncé. La dette publique est 10 points plus élevée que ce qui a été en 2023. L’exercice aurait remonté plus loin. Ces exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du Président Macky Sall a menti au peuple, aux partenaires en tripatouillant les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n’avait rien à voir avec la réalité. C’est d’une extrême gravité ».

Évoquant la question des 600 milliards qui a, par moments, fait les choux gras de la presse, Ousmane Sonko se voudra clair en réfutant la thèse du surfinancement qui leur était imputée. « Les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller, en terme de levées de fonds, au-delà de ce qui avait été annuellement autorisé en prévision du débit du premier des quatre premiers mois de l’exercice 2024, qui étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. » 600 milliards qui n’auraient dû être dépensés qu’à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensés avant notre arrivée.



Sur ce chapitre, il conclura en dénonçant les manipulations du défunt régime pour tromper, dit-il, les populations. « La manipulation a voulu faire croire au peuple sénégalais qu’il y avait un surfinancement et que c’est notre régime qui avait utilisé ses fonds ». C’est totalement faux ! Ça était utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 milliards par l’ancien régime. Et au moment où on parle, on ne trouve nulle trace de ces fonds.