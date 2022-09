Somone / Environnement : "Il n'existe pas de pays moins avancés et plus avancés en matière de dérèglement climatique... Cette classification est malheureuse!" (Mehdi Drissi, SGA FAO)

La FAO sensibilise les représentants des Gouvernements et les experts techniques de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest à la vision, aux orientations et aux opportunités de programmation du FEM-8. Les travaux ont officiellement démarré ce mardi 6 septembre 2022 à l’Hôtel Baobab de La Somone par le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable représenté par son directeur de Cabinet. Une occasion saisie par la Fao pour apporter quelques précisions sur des décisions qu'elle ne partage pas avec les décideurs. "Sur les 5 ,3 milliards de dollars alloués à la Fao, 8,20 millions de dollars de fonds spécifiques ont été réservés aux pays les moins avancés... Alors, il n'existe pas de pays moins avancés et de pays plus avancés en matière de dérèglement climatique... Cette classification est malheureuse", laissera entendre Mehdi Drissi, le directeur adjoint de la Fao... (vidéo)