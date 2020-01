Sommet de Pau : Le G5 Sahel souhaite la poursuite de l'engagement de Paris.

Les dirigeants des pays du G5 Sahel ont souhaité lundi, dans une déclaration commune publiée à l'issue d'un sommet à Pau (Pyrénées-Atlantiques), la poursuite de l’engagement militaire de la France au Sahel et annoncé la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel face à une menace djihadiste persistante.



Les chefs d’Etat de Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad ont "exprimé le souhait de la poursuite de l’engagement militaire de la France au Sahel", peut-on lire dans cette déclaration également signée par la France.



Ils "ont plaidé pour un renforcement de la présence internationale à leurs côtés" et "ont exprimé leur reconnaissance à l’égard de l’appui crucial apporté par les Etats-Unis et ont exprimé le souhait de sa continuité", peut-on encore lire.



Les chefs d'Etats sont convenus "de mettre en place un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel qui marquera une nouvelle étape dans la lutte contre les groupes terroristes au Sahel et dans la prise de responsabilité collective".



"Ce nouveau cadre, ajoutent-ils, prendra la forme et le nom d’une 'Coalition pour le Sahel', rassemblant les pays du G5 Sahel, la France – à travers l’opération Barkhane et ses autres formes d’engagements, les partenaires déjà engagés, ainsi que tous les pays et organisations qui voudront y contribuer." (Marine Pennetier et Henri-Pierre André)