Solidarité Ramadan : Les femmes vulnérables de Yoff, Diamniadio, Ouest-Foire soutenues en denrées alimentaires

Une soixante de femmes issues de familles vulnérables dans les quartiers de Yoff, Diamniadio, Ouest-Foire ou encore Liberté 6, ont bénéficié de denrées alimentaires de la part de l’association de femmes Africaines pour la paix et le développement durable. Créée depuis 2014, cette association vise à améliorer les conditions de vie des femmes en particulier, les couches vulnérables et la protection des enfants. Pour la première fois depuis sa création, AFAPDD a donc organisé une journée de solidarité nommée « Solidarité Ramadan » visant à distribuer des dons alimentaires. Selon la Présidente de l’association, Madame Aïda Gaye, la réussite de cette journée de solidarité a été rendue possible grâce à l’appui symbolique de bonnes volontés.