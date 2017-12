Sokhna Dieng Mbacké au Premier ministre : « Votre DPG était sans âme »

Une déclaration de politique générale (DPG) sans âme. C’est cela qu’a servi le Premier ministre aux députés, selon la parlementaire Sokhna Dieng Mbacké.

« J’ai été tenté d’applaudir alors que je ne fais pas partie de Benno. Vous nous présentez une vision paradisiaque de notre cher Sénégal. Mais j’ai annoté une DPG sans âme. Parce qu'il manque une dose d'humanité » a-t ‘elle d’abord balancé avant d’ajouter.

« Cette dimension humaine, cette restauration des valeurs et vertus qui ont fait l’homo senegalsensis je l’ai pas trouvée sauf à la fin, trois petites lignes ». Aussi, selon le député, il faudra au gouvernement de restaurer le « Yakaar ».

« Ce Sénégal de tous et pour tous, vous avez les statistiques, la pauvreté est galopante au Sénégal, la moitié de la population cherche la queue du diable pour la tirer. Il y a des départements qui sont en proie à la famine, notre jeunesse est désespérée c’est pour cela qu’elle se jette dans la méditerranée. Alors restaurez le « Yakaar » qui a été dilué dans le Benno. Parce que sans espoir il n’y a pas de vie ».