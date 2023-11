Soins de Santé de qualité : le Leem initie une Caravane de Santé pour sensibiliser les populations

Dans le cadre de la lutte contre la circulation de médicaments falsifiés et de qualité inférieure, le Leem (Les Entreprises du Médicament) a lancé ce jeudi 23 novembre 2023 au Centre de santé de Philippe Maguilène Senghor une Caravane de santé pour l’accès à des soins et médicaments de qualité aux populations.



Cette activité vise à sensibiliser les populations des quartiers défavorisés aux gestes de prévention et de dépistage ainsi qu’au bon usage du médicament.





Selon le Chef de projet, la Caravane Santé sera déployée dans six (6) districts de Dakar et ses environs et touchera environ 1500 personnes. " Cette Caravane Santé de sensibilisation et de conseil-dépistage multi-maladies sera déployée du 23 novembre au 1er décembre 2023 dans des quartiers défavorisés de Dakar et de son agglomération", a-t-il déclaré.





Il ajoute : "Et elle circule selon un itinéraire précis et passe par six sites préalablement identifiés par le ministère de la Santé à savoir le centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff, le Centre de santé de Wakhinane Nimzatt de Guédiawaye, le poste de santé de Grand-Yoff, le centre de santé de Niarry Tally, le centre de santé de Grand-Dakar et le poste de santé de Liberté 2 et de Sicap Baobab".





À l'en croire, des tests rapides pour six maladies sont proposés gratuitement aux participants sur une base volontaire et anonyme avec remise immédiate du résultat. Il s'agit du VIH, de l'hépatite B, diabète, hypertension, anémie, paludisme.





Lors de ce point de presse, il a tenu à préciser qu'un accompagnement et de prise en charge médicale sera proposé aux personnes dépistées positives aux tests.