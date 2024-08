Situation fiscale des entreprises de presse: " Les montants des dettes fiscales dues par les entreprises de presse et annoncées par le ministre sont inexacts"( CDEPS)

Lors de son face-à-face avec la presse ce mercredi 21 août 2024, le Conseil des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a tenu à balayer d'un revers de main les déclarations de la tutelle sur la situation Fiscale des entreprises de presse.



" Le Conseil des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a, après le grand succès de la journée sans presse du 13 août 2024 et l’évaluation qui en a été faite, salué, dans son communiqué publié le 16 août 2024, l’appel du président de la République pour un «dialogue rénové avec la presse» sur la situation générale» de la presse tel que libellé dans le communiqué du Conseil des ministres du 14 août 2024.

En revanche, le CDEPS a enregistré avec effarement les déclarations du ministre en charge de la Communication, à propos de la situation fiscale des entreprises de presse et la gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). Nous dénonçons la fausseté des annonces faites à l’occasion de ces interventions publiques. Il s’agit d’une opération de manipulation et de diabolisation à des fins politiques pour saper la crédibilité de la presse et/ou pour organiser la disparition d’entreprises pour en créer d’autres totalement acquises à des causes partisanes".



Revenant sur la fiscalité des entreprises de presse, le CDEPS de faire remarquer que " les montants des dettes fiscales dues par les entreprises de presse et annoncées par le ministre sont inexacts et constate que le chiffre décliné est un fourre-tout de 40 milliards FCFA, qui agrège Droits simples, Taxation d’office et Pénalités. C’est une méthode infamante pour le CDEPS qui trouve scandaleux que, de tous les secteurs économiques du pays, les entreprises de presse sont les seules dont les autorités publient illégalement les données en violation totale du secret de leur situation fiscale. Le CDEPS dénonce l’utilisation de telles méthodes qui visent à braquer l’opinion publique contre les entrepreneurs de presse ainsi présentés comme des hors-la-loi".



Le CDEPS de rappeler la posture des entreprises de presse par rapport aux obligations fiscales. " Le CDEPS l'a annoncé dans son communiqué du 16 août 2024, les entreprises de presse continuent comme elles l’ont toujours fait de travailler avec les services fiscaux à chaque fois que nécessaire. Les entreprises de presse ne refusent donc pas de s’acquitter de leurs obligations fiscales et ne peuvent pas accepter que les autorités les privent de leur droit de faire aménager le versement de ce qui est dû".