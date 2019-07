Silence, l'école sénégalaise se meurt ( par Assane KANE & Madany TALL République des Valeurs Diaspora – USA/France)

Tel semble être le constat à l'analyse des résultats provisoires du Baccalauréat

millésime 2019 au Sénégal. Les faibles taux de réussite enregistrés au premier tour

traduisaient déja la longue agonie dans laquelle est plongée l'école sénégalaise depuis

des décennies. Les résultats définitifs (37,22% de réussite au niveau national) ne sont

guère meilleurs que les tendances des dernières décennies et présentent des disparités

inquiétantes selon les régions et les établissements.

En effet, aucune région du Sénégal n’atteint la barre des 50% de réussite depuis

plusieurs décennies, pire certaines régions comme Kaffrine n’atteignent même pas

25% de réussite en 2019. Avec un taux moyen de 24,03% sur l’ensemble de la région,

c’est à peine 1 élève sur 4 qui a réussi au bac 2019 à Kaffrine. Nos résultats nationaux

demeurent ainsi ridicules, en comparaison à certains pays comme le Maroc qui

affiche un taux de réussite avoisinant les 78% (plus de 3 élèves sur 4).

Notre indignation est d'autant plus grande, au regard du traitement médiatique dont

ce désastre a fait l'objet; la presse nationale préférant se focaliser sur le tee-shirt

d'untel ou sur les hypothétiques vaudous béninois au détours d’un match de quart de

finale de CAN. Ces épiphénomènes et leurs excroissances constituent des révélateurs

significatifs de l’état chaotique du systeme éducatif sénégalais et de ce qu’il produit

en sortie, ainsi que l’indifférence totale dont elle semble faire l’objet au sein de la

société sénégalaise. Et si nous voulons nous consoler devant cette tragédie des temps

modernes incarnée dans les résultats du baccalauréat 2019, nous ne pouvons

qu’invoquer les taux catastrophiques jamais atteints de 31,3% réalisés tout

récemment en 2014 et 2015 sous l’actuel régime de Maky Sall. L’année 2019 ne

pouvait être pire.

Cependant, la longue descente aux enfers que nous observons dans notre système

éducatif transcende les différents régimes gouvernementaux ainsi que le traitement

médiatique qui peut lui être réservé. Elle semble trouver son origine dans les aléas et

vicissitudes de la vie économique des années 80 et 90, même si la dégradation

observée ces deux dernières décennies reste profonde et spectaculaire.

Le plan d'ajustement structurel et le resserrement budgétaire qui s’en est suivi

constituent en effet les éléments déclencheurs de la crise de l'éducation au Sénégal.

Si “l’année blanche” de 1988 semblait marquer le début du coma de notre système

scolaire et universitaire; et “l’année invalidée” de 1993 venir brutalement aggraver

sa pathologie, les résultats du baccalauréat 2019 reflètent davantage l'état végétatif

dans lequel se trouve l'Education Nationale dans toutes ses dimensions.

Comment comprendre qu'un Etat puisse consacrer plus de 41% de son budget de

fonctionnement à un des secteurs névralgiques de son économie et produire en sortie

un système aussi opaque, illisible et inefficient que le système éducatif sénégalais.

L’ironie du sort réside dans le fait que nous n’arrivons même pas à obtenir un

pourcentage de réussite au baccalauréat équivalant au pourcentage du budget

national alloué au secteur concerné.

Par ailleurs, les publications annuelles de l’UNESCO sur l’enseignement montrent

que des pays comme la Cote d'Ivoire ou le Burkina Faso réalisent des taux de

scolarisation bruts remarquables au primaire et au secondaire (entre 98% et presque

100% en 2017), en y consacrant une part de leur budget national relativement

beaucoup moins importante, alors que le Sénégal atteint à peine 84% de taux de

scolarisation brut sur le même segment, accompagné d’une aggravation continue du

décrochage scolaire dans le secondaire au cours des dernières années.

En termes plus clairs et directs, comment expliquer que notre système

d'enseignement produise des élèves de 6éme qui ne savent pas écrire leurs noms ;

des enseignants qui n’ont pas les outils nécessaires pour s'approprier le programme

pédagogique qu'ils doivent dispenser ou des étudiants titulaires du baccalauréat qui

peinent souvent à distinguer un COD d'un COI?...

La liste des maux est longue et le chantier est vaste. Il serait même trop ambitieux de

vouloir résumer tous les tenants et aboutissants de la problématique de

l'enseignement au Sénégal dans une seule contribution. Cela est d'autant plus vrai

que les causes et effets de ce chaos s'imbriquent et se confondent dans une illisibilité

rendant improbable toute analyse globale.

En effet, des esprits plus aguerris et des instances mieux outillées se sont penchés sur

le “patient” mais il faut convenir que les thérapies préconisées et appliquées ça et là

se sont avérées inefficaces. De multiples initiatives ont été mises en oeuvre pour

mettre fin à la mort lente de l'école sénégalaise. Des Etats Généraux de l'Education

aux Assises de l'Education, en passant par les divers programmes type PDEF ou

PAQUET, les divers régimes qui se sont succédés ces dernières années n'ont pu

trouver dans leurs parades respectives, des solutions durables pour sortir l'école

sénégalaise de l'ornière.

Le PAQUET ( Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Equité et de la

Transparence, Secteur Education 2013/2025) est la dernière trouvaille de l'actuel régime pour réanimer un système en situation de mort clinique. Il succéde au PDEF

( Programme Décennal de developpement de l'Education et de la Formation) initié

sous la gouvernance Diouf puis repris et adapté par le gouvernement Wade. Ses

objectifs visent entre autres, un accès universel à l'éducation mais surtout une

amélioration de la qualité de l'enseignement et de la productivité des divers acteurs.

Mais les chiffres sont tétus et il faut convenir que le bilan de la première phase du

PAQUET (2013-2015) est très mitigé en dépit de la volonté du gouvernement de

présenter des résultats partiels positifs. Cette volonté d'enfumage tout aussi

perceptible dans d'autres secteurs de notre économie, révéle une certaine impuissance

à trouver des solutions susceptibles de remettre véritablement sur pied notre système

éducatif. Le programme PAQUET s’en trouve d’ailleurs rallongé de 5 ans par

l’actuel gouvernement, avec une deuxième phase 2018-2030 qui peine à trouver son

chemin.

Il est alors légitime de s'interroger sur la nature des réponses préconisées pour

redonner un nouveau souffle à un systéme visiblement sclérosé. Les différentes

réponses apportées successivement semblent conjoncturelles ou mal calibrées face à

des problématiques beaucoup plus structurelles dans leurs réalités. Au vu des moyens

engagés dans l’éducation, il apparait évident qu’il subsiste une absence totale de

rationalisation des ressources allouées, mais aussi une mauvaise exécution des

politiques sectorielles qui trahit l’incapacité de nos dirigeants actuels à éxecuter une

politique publique de l’éducation pouvant donner des bons résultats.

Nous héritons alors d’un système éducatif atrophié à tous les niveaux, dont les causes

d’échecs sont proteiformes et tout aussi préoccupantes les unes que les autres.

On peut citer entre autres problématiques :

• Des Curricula et méthodes d’évaluation des connaissances non adaptés

aux réalités que vivent nos élèves et enseignants:

▪ Programmes et méthodes pédagogiques inutilement complexifiés et

difficiles à appliquer pour beaucoup d’enseignants mal formés et peu

accompagnés

▪ Promotion du « Zéro redoublement »

▪ Méthodes d’évaluation des élèves dictées par l’Inspection

d’Académie et qui ne laissent plus aucune marge de manoeuvre à

l’enseignant

▪ ...

• Des infrastructures manquantes ou vétustes. A titre d’exemple, le nombre

d’abris provisoires s’élevait à la fin de l’année 2017, à plus de 6800 abris sur

un total de plus de 68000 salles de classes (10% du parc scolaire en primaire

et secondaire). Comment peut-on admettre dans notre pays, qu’1 salle de

classe sur 10 soit construite en banco, “crintin”, paille et branchages qu’il faut

très souvent reconstruire à chaque rentrée des classes parce que détruite par

les pluies hivernales, alors que des cas de corruption et de détournement de

deniers publics sont régulièrement portés sur la place publique.

• Une politique peu lisible et mal coordonnée avec plusieurs projets parallèles

au programme principal (projets LPT, RAP, poursuite de certaines méthodes

du PDEF, etc…).

• Une mauvaise allocation budgétaire par secteur et des sources de

financement mal coordonnées qui traduisent une mauvaise définition des

priorités par le gouvernement. C’est ce que suggère le projet RAP

(Renforcement de l’Appui à la Protection des enfants) financé à 4,6 Milliards

de FCFA. Ce projet vise, entre autres, à protéger une population cible de

760.000 élèves de 3 à 18 ans avec 243 ouvrages annexes (notez le bien,

annexes). Ces ouvrages annexes peuvent aller du mur de clôture dans des

établissements triés sur le volet (allez savoir comment), à des espaces

dénommés « amis des enfants » pour amuser la galerie, en passant par des

« bancs maçonnés » (allez savoir ce que c’est un banc maçonné). Alors que

dans des communes comme Kédougou, 3 salles de classes sur 5 sont des abris

provisoires en paille et banco dans lesquelles élèves et enseignants prient

ensemble tous les jours pour que la pluie ne vienne suspendre les cours.

• Une politique de l’éducation non adaptée à nos réalités sociales et sociétales

et qui affichent en toute logique des résultats contreproductifs. En exemple, il

a été rapporté que le concept de « Gouvernement scolaire » du programme

PAQUET a entrainé une dégradation des résultats scolaires de beaucoup

d’élèves du secondaire qui avaient de très bonnes évaluations auparavant.

Beaucoup de ces élèves privilégient régulièrement des activités périscolaires

mal adaptées auxquelles ils ne sont pas préparés, au détriment des vrais

enseignements dispensés en classe.

• Le manque de formation des enseignants qui représente un des plus grands

fléaux de notre système éducatif. Nous sommes sans doute nombreux à

regretter l’ancien système de recrutement et de formation des enseignants avec

l’Ecole Normale Supérieure, devenue maitenant Faculté des Sciences et

Technologies de l'Education et de la Formation (FASTEF). A l’inverse, nous

déplorons profondément le processus actuel de recrutement et de formation

des enseignants vacataires dont les quelques seminaires organisés en amont de

la prise de fonction ne suffisent guère à rendre à notre éducation ses lettres de

noblesse, au contraire.

• Les grèves récurrentes à tous les niveaux du système scolaire et universitaire

qui ont négativement impacté le processus d’acquisition des connaissances

pour plusieurs générations. Cette situation entraine entre autres, un

développement accéléré des étabissements privés sur l’ensemble du territoire national, au détriment de la qualité de l’enseignement dans les établissements

publics.

• Les détournements de fonds qui gangrènent le processus d’attribution des

marchés publics dans le secteur de l’éducation. Des cas de fraudes ont été

révélés sous l’administration du précédent Ministre de l’Education Nationale

et portés à la connaissance de l’OFNAC (l’Office Nationale de lutte contre la

Fraude et la Corruption), concernant l’attribution présumée frauduleuse de

marchés publics de constructions d’équipements éducatifs (réhabilitation des

lycées Mariama Ba et Ahmet Fall, construction de 9 collèges et de 250 salles

de classes dans les régions de Dakar, Tamba, Kaolack, Kolda, Thiès, Saint-

Louis, Kaffrine, Ziguinchor et Fatick).

• Le faible niveau de rémunération des enseignants du primaire et du

secondaire au regard de la noble mission qui leur est dévolue et de leurs

conditions de travail difficiles.

Il en découle un système éducatif quasi-censitaire qui, non seulement consacre la

rupture de l'égalité entre citoyens, mais ne propose aux plus défavorisés que la

deperdition scolaire et une dé-scolarisation précoce.

Cette liste de maux, loin d'etre exhaustive, peut constituer une base de travail pour

qui souhaite contribuer à l’ébauche de solutions durables pour la renaissance de notre

système éducatif, jadis tant convoité dans toute la sous-region.

A la République des Valeurs, nous consacrons déja et continuerons à consacrer nos

plumes et toutes nos énergies à ce noble projet de reconstruction ô combien

déterminant pour la survie de notre société, car il s’agit bien de cela.

Assane KANE & Madany TALL

République des Valeurs Diaspora – USA/France