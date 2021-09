Signature de partenariat entre le CSEAA et la CCIAD : booster les échanges commerciaux entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite.

Pour renforcer davantage les relations commerciales entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, le CSEAA (Conseil supérieur de l'économie arabo-africaine) et la CCIAD ( chambre de commerce des industries et d'agriculture de Dakar) ont signé hier, lundi 30 août, un accord de partenariat à l'institut consulaire de Dakar. Cette signature a été présidée par Abdoulaye Sow, le président de la CCIAD et par Hanny Assane Abu Zaid, le président du CSEAA.



Au-delà des relations commerciales, cette signature de convention a pour but de participer également à la réalisation de grands projets... Selon le président de la CCIAD, Abdoulaye Sow, l’Arabie Saoudite et le Sénégal partagent des liens séculaires qui se matérialisent à travers « le renforcement de la coopération économique, sociale et religieuse. »



Dans la même dynamique, il a invité les chefs d’entreprises saoudiennes à venir investir au Sénégal qui jouit d’un certain nombre d’atouts comme « sa position géographique stratégique qui lui confère une facile accessibilité, sa stabilité politique, son climat social apaisé, sa compétitivité économique et ses perspectives macroéconomiques relativement à l’exploitation pétrolière et gazière ». Il soutient aussi que « la mise en œuvre de programmes de réformes importantes présage une meilleure compétitivité de l’économie, stimulant ainsi le flux des investissements directs étrangers (Ide) dans des secteurs clés, notamment l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les infrastructures de transport et les industries extractives... »