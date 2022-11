Session budgétaire 2022-2023 : Le budget du ministère de la jeunesse pour 2023 est arrêté à 30.598.966.954 FCFA

Le projet de budget du ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi est arrêté pour l’année 2023 à 30.598.966.954 FCFA en autorisation d’engagement.

Le budget est subdivisé en 5 programmes. Ainsi, l3.553.732.198 FCFA sont prévus pour le programme de l’éducation à la citoyenneté et promotion du volontariat. Le second programme qui consiste en la protection sociale des jeunes et la gestion de leur groupement s’est vu octroyer le montant de 1.051.273418 FCFA.

Cependant la promotion socioéconomique des jeunes qui est un programme important du ministère, s’est vu octroyer le montant de 12.444.764.496 FCFA. Sans oublier le développement de l’emploi qui est un programme transféré, le montant destiné à ce programme est de 10.185.581.246 FCFA. Le dernier programme qui s’occupe de pilotage, la coordination et la gestion administrative, le ministre a décidé de mettre le pactole de 3.363.615.596 FCFA.