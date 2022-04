Service sanitaire dans les régions / Macky sort le bâton pour les médecins réfractaires : « Celui qui est recruté et qui refuse d’y aller sera immédiatement licencié… »

Ce vendredi, le président de la République du Sénégal a animé avec les ministres de la République, la formule de concertation citoyenne avec les populations, dénommée, ‘Jokko Ak Macky’.



Pour ce numéro, la région de Kolda a été à l’honneur. Plusieurs jeunes ont marqué cette tribune d’échanges. Les autorités territoriales également ont été présentes pour écouter le président Macky Sall sur les questions cruciales qui préoccupent la région de Kolda. De la politique d’emploi au développement des infrastructures jusqu’à la situation sanitaire, rien n’a été laissé en rade par le chef de l’État. C’est ainsi d’ailleurs, qu'il a abordé le dernier point soulevé, à savoir l’épineuse problématique de l'affectation des agents de santé.



De manière plus précise, Macky Sall ne veut plus entendre, un médecin refuser de servir dans une localité où il a été affecté. « Toute personne recrutée pour aller servir dans les régions et qui refuse de s’y astreindre, sera immédiatement licenciée. Ils doivent bien savoir que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Tous les sénégalais sont égaux et méritent le même traitement de faveur », dira le président Macky Sall d’un ton ferme tout en invitant le ministre de la santé et de l’action sociale, d’y mettre un terme au cas où ce serait un recrutement.



Au cours de cette rencontre, le ministre de la santé a rappelé que le scanner de 32 barrettes est arrivé avant-hier à Dakar et a été acheminé vers Kolda ce vendredi. Pour les autres structures sanitaires comme celles de Vélingara et de Médina Yoro Foula, un programme de mise à niveau est enclenché pour aussi venir en appui aux autres régions du sud.