Serigne Modou Kara lance la révolution pacifique du Sénégal : « Elle concerne tous les domaines et toutes les couches sociales »

Le guide religieux Serigne Modou Kara Mbacké vient de lancer le projet de société de Cheikh Ahmadou Bamba (La quête du Monde du bonheur des deux mondes.) Un projet sociétal et profondément religieux dont "Le guide de la révolution" entend faire une réalité au Sénégal, dans la sous-région et au niveau international. C'est à son domicile, que le général Kara a fait l'annonce ce vendredi 24 janvier. L'initiateur du fameux slogan "Bamba fepp, Bamba partout" entend se positionner en missionnaire afin de mener cette révolution pacifique à bien. Une manière de redonner au Sénégal une véritable indépendance a t'il lancé. " Elle concerne tous les domaines et toutes les couches sociales ", précisera Cheikh Modou Kara.