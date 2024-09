Serigne Ismaïla Mbacké (Chef religieux) : « L’affaire Omar Diagne et le comportement de certains leaders ne sont pas loin de détruire les acquis de Pastef à Touba. »

Chef religieux, petit-fils du quatrième khalife de Touba, Serigne Ismaïla Mbacké ne digère toujours pas les sorties maladroites de Cheikh Omar Diagne contre Serigne Touba, ses écrits et sa cité. Pour lui, le tandem Diomaye et Sonko ne devrait pas sous-estimer cette affaire. « La foi est particulière chez l’être humain. » Cette affaire Omar Diagne peut être fatale au régime et à sa survie. Il doit se rattraper et ne plus récidiver. Nous sommes attachés au parti Pastef et au changement qu’il apporte, mais pas au point d’accepter que notre guide spirituel soit bâillonné par un individu quelconque. Le Mbacké Mbackè, qui faisait face à la presse, souhaitait des réactions rapides de la part des leaders. Et c’est sans transition qu’il rappelle aux leaders, dont Cheikh Thioro Mbacké, que certains comportements ne sont pas de nature à favoriser une victoire aux prochaines législatives.

« La victoire à Touba de Pastef lors de la présidentielle ne procède pas de son talent politique ou de sa prestance. » Les populations ont voté Ousmane Sonko et personne d’autre. Si, lui, Cheikh Thioro continue de ne prendre aucun militant au téléphone, il gâtera les acquis chaque jour davantage, dira-t-il.

Le chef religieux, candidat à la députation, se réjouit du comportement « humble » du président de la République. « Le comportement du Président Diomaye Faye vis-à-vis de Touba est, à tout point de vue, irréprochable, tant dans les attitudes que dans les discours. » Par conséquent, il est temps de mettre à profit tout cela. Il précise en passant : « Mon soutien à Sonko, que je réaffirme encore aujourd’hui, m’a privé de beaucoup de privilèges à Touba. » Mais je reste convaincu que mon choix est salutaire. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de travailler pour aller à l’Assemblée nationale afin de pouvoir défendre les intérêts des populations de Touba.

Il bouclera son discours par demander à l’État de soulager les familles sinistrées suite aux inondations et de démarrer, comme promis, dès après l’hivernage le plan directeur annoncé.