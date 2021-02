Série A / Milan AC : Zlatan Ibrahimovic a inscrit son 500e but en club !

Après son raté sur pénalty, dimanche dernier contre Bologne (2-1), Zlatan Ibrahimovic a cette fois atteint la barre des 500 buts en club, en marquant contre Crotone ce dimanche à San Siro. Un but suffisait à Zlatan pour atteindre la barre exceptionnelle des 500 buts inscrits en club tout au long de sa riche carrière.



L'Equipe de rappeler que le géant suédois a débuté sa carrière de buteur à Malmö, son club formateur, en 1999, à l'âge de 18 ans. Le PSG, où il évolué entre 2012 et 2016, est le club pour lequel il a le plus marqué (156 buts toutes compétitions confondues.)



Les 500 buts de Zlatan Ibrahimovic



Malmö (SUE) 18

Ajax(HOL) 48

Juve (ITA) 26

Inter (ITA) 66

Barça (ESP) 22

PSG (FRA) 156

MU (ANG) 29

LA Galaxy (USA) 53

Milan AC 82 (ITA)