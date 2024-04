Sénégalais à l’étranger : Les assurances fermes d'Amadou Chérif Diouf

Prenant le témoin de la gestion des affaires des sénégalais de l’Extérieur des mains de Aminata Angélique Manga, Amadou Chérif Diouf rassure ses compatriotes. Étant un émigré de retour au bercail pour servir sa nation, le nouveau secrétaire d’État en charge des sénégalais de l’extérieur d'annoncer : « je mesure l’importance de cette fonction et je m’engage à œuvrer avec détermination et intégrité pour répondre aux attentes et aux besoins de nos compatriotes vivant à l’extérieur », promet-il.



« À mes compatriotes vivant hors de nos frontières, je vous informe que le président et son premier ministre ont choisi un des vôtres pour s’occuper de vos problèmes », rassure Amadou Chérif Diouf...