Sénégal: des étudiants reprennent le chemin de l'université de Dakar sans enthousiasme

Quelques centaines d'étudiants ont repris lundi sans enthousiasme le chemin de l'université de Dakar qui rouvrait après des mois de fermeture liés à des troubles politiques, a constaté un journaliste de l'AFP.



L'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), l'une des plus grandes de l'Afrique de l'ouest avec 90.000 étudiants, haut lieu de la contestation politique au Sénégal, avait fermé en juin 2023 après avoir été le théâtre de violences et de destructions liées à la condamnation à deux ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko.



Sa réouverture coïncide avec différents gestes qui se veulent d'apaisement de la part des autorités, dans un contexte de crise politique profonde autour de la présidentielle.



Samedi, l'institution a annoncé dans un communiqué "la levée de la mesure de suspension des enseignements en présentiel" à partir de lundi.



"Cette mesure est une très bonne chose, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants", a déclaré Ousmane Diao, l'un des responsables du syndicat des enseignants.



Mais pour les quelques centaines d'étudiants, regroupés en petits groupes devant le grand hall de la Faculté des Lettres, l'ambiance n'est pas celle des grands jours.



Les cours n'ont pas encore repris en présentiel, les couloirs sont vides et les étudiants présents sont là pour s'inscrire pour leur année universitaire ou mettre à jour leur carte d'étudiant.



Ils ont tous un goût amer et un sentiment de gâchis à cause de la fermeture de l'université pendant neuf mois pour des raisons "politiques", selon eux.



"Je suis à la fois contente et triste. A vrai dire rien n’empêchait l'ouverture de l'université depuis longtemps. Mais les autorités en ont décidément autrement pour des raisons politiques. Tout ce temps resté à ne rien faire c'était vraiment difficile", confie à l'AFP Mame Gnima Badji, 19 ans, en première année de sociologie.



Cheveux tressés, Maximain Badji et ses camarades en deuxième année de géographie, la vingtaine, sont quant à eux loin d’être convaincus par cette décision.



"C'est impossible d'ouvrir le campus pédagogique et de laisser fermer le campus social", où les étudiants sont logés et nourris, s'indigne-t-il.



Depuis la fermeture en juin 2023, un enseignement en ligne a remplacé les cours en présentiel, mais de nombreux étudiants ont boycotté les cours, voire abandonné leur cursus universitaire.