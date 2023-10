Sénégal/ Remaniement ministériel: Voici la composition du nouveau gouvernement

Monsieur Amadou BA, Premier Ministre,



Ministre des Forces armées: M. El Hadji Omar Youm



Garde des Sceaux, Ministre de la Justice: Mme Aissata Tall Sall



Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur: M. Ismaila Madior Fall



Ministre de l’Intérieur: M. Sidiki Kaba



Ministre des Finances et du Budget: M. Mamadou Moustapha Ba



Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement: M. Amadou Mansour Faye



Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté alimentaire: M. Samba Ndiobène Ka



Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération: M. Doudou Ka



Ministre de l’Education nationale: M. Cheikh Oumar Hanne



Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation: M. Moussa Baldé



Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l'Insertion: Mme Mariama Sarr



Ministre de l’Eau et de l’Assainissement: M. Serigne Mbaye Thiam



Ministre de la Femme, de la Famille, et de la Protection des Enfants: Mme Fatou Diané



Ministre de la Santé et de l’Action sociale: Mme Khémesse Ngom Ndiaye



Ministre des Mines et de la Géologie: M. Oumar Sarr



Ministre du Pétrole et des Energies: M. Antoine F. Abdoulaye Diome



Ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires: M. Antoine Mbengue



Ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition Ecologique: M. Alioune Ndoye



Ministre des Pêches et de l’Economie maritime: M. Pape Sagna Mbaye



Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions: M. Samba Sy



Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique: M. Abdoulaye Saydou Sow



Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-Parole du Gouvernement: M. Abdou Karim Fofana



Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries: M. Moustapha Diop



Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale: Mme Thérése Faye Diouf



Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et Solidaire: Mme Victorine Anquediche NDEYE



Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires: M. Modou Diagne Fada



Ministre de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi: M. Pape Malick Ndour



Ministre du Tourisme et des Loisirs: M. Mame Mbaye Kane Niang



Ministre de la Culture et du Patrimoine historique: M. Aliou Sow



Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique: M. Moussa Bocar Thiam



Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public: M. Gallo Ba



Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel: M. Birame Faye



Ministre, auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, chargé des Sénégalais de l'Extérieur: Mme Annette seck



Ministre, auprès du Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice, chargé de la Promotion des Droits humains et de la Bonne gouvernance: M. El Hadj Momar Samb



Ministre de l’Elevage et des Productions animales: M. Daouda Dia



Ministre des Sports: M. Lat Diop



Ministre, auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du développement des chemins de fer : M. Pape Amadou Ndiaye



Ministre, auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile: M. Mamadou Saliou Sow



Ministre, auprès du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations: Mr Issakha Diop



Monsieur le président de la République a pris un autre décret portant nomination de M. Mouhamadou Makhtar Cissé, inspecteur général d'Etat, en qualité de directeur de cabinet du président de la République...