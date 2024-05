Accident du Boeing 737 à l’AIBD: Le syndicat des pilotes de ligne sénégalaise invite à se conformer à la rigueur de l’enquête

Le Syndicat des Pilotes de Ligne sénégalaise (SPLS) à travers son bureau regrette ces spéculations dans l’espace public qui pourrait impacter l’indépendance des enquêteurs concernant l’accident du Boeing 737 de Transair affrété par Air Sénégal, survenu jeudi dernier à l’AIBD.





Dans un communiqué lu à la rédaction ce samedi, le SPLS « insiste fortement sur le besoin d’éviter toute spéculation sur les circonstances de ce malheureux accident et appelle au conformisme aux actes à poser par l’autorité compétente qui sera conduite selon les directives de l’Annexe 13 de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ». Cette enquête va se charger selon le syndicat des pilotes de ligne sénégalaise, d’apporter des éclaircissements au fur et à mesure de sa progression.





Le syndicat par ailleurs, marque son ouverture pour l’amélioration de la sécurité et salue le travail des services de secours, des membres d’équipage technique et de cabine qui ont permis l’évacuation de tous les passagers lors de cet événement malheureux.