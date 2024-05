Reprise des travaux sur le littoral: Des riverains rétablissent la vérité!

Depuis l’annonce de l’arrêt des travaux sur le littoral par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, la question du littoral suscite toujours des polémiques. En effet, des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, attestent la reprise des travaux sur le littoral.



Dakaractu s'est déplacé, afin de s'enquérir de la situation réelle sur le littoral.



Notre équipe a fait le tour du littoral de Dakar en particulier l’axe Mermoz- Ouakam et Mamelles. Les deux jours de constat nous ont permis de découvrir la réalité.

Les grues et les bétonnières sont vides. Il n'y a pas l’ombre d’un camion. A part le bruit des vagues, un silence de cimetière règne sur le littoral.



De la plage de Mermoz jusqu’au Mamelles, tous les chantiers d’édifices gigantesques sont à l’arrêt. Pour conforter nos informations, notre équipe a recueilli le témoignage de quelques citoyens. Ces derniers fréquentent presque quotidiennement le littoral. Ils nous confirment que l’information devenue virale sur les réseaux sociaux est contraire à ce qu’ils ont constaté depuis l’annonce de l’arrêt des travaux sur le littoral.



Croisé à la plage de Mermoz, Korka Diallo, respirant péniblement après un exercice physique épuisant, nous confie que depuis que la décision est prise par le chef de l'État aucun chantier n’a repris. « J’ai constaté que depuis que la décision est tombée aucun chantier n’a repris ici », confia-t-il. Il se réjouit de la décision portant l’arrêt des travaux et invite l’autorité à continuer dans ce sens. « J’habite entre Colobane et Médina et je suis obligé de faire tout ce déplacement pour venir ici à la plage de Mermoz.



A quelques pas de Mr Diallo, Ibrahima Sene, résidant à Niarry Tally un quartier populaire distant de quelques kilomètres de la plage de Mermoz, lieu où il se divertit et joue au football depuis dix ans.



Il félicite le nouveau président pour cette décision courageuse. Pour lui, il est temps que ces travaux s’arrêtent.



« Je fréquente quotidiennement la plage de Mermoz, j’ai une fois entendu les gens dire que les travaux ont repris. Mais je vous le confirme ici, tous les travaux sont à l’arrêt », affirme Ibrahima Sène.

Poursuivant, c’est avec un sentiment de joie qu’il accueille cette décision de l’arrêt des travaux sur le littoral.

« Je me réjouis beaucoup de cette décision. Depuis 10 ans je fréquente cette plage, avant, c'était accessible à tous. Mais les chantiers et les édifices ont tout chamboulé. Les plages publiques se comptent sur le bout des doigts maintenant », déplore-t-il.



Toutefois, les personnes rencontrées sur le littoral de Dakar allant de la plage de Mermoz aux Mamelles invitent les autorités à poursuivre leurs engagements pour garantir l’accès au littoral à toute la population sénégalaise.



Falil Gadio et Alain Bonang