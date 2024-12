Sénégal : Ousmane Sonko réaménage son gouvernement (Liste complète)

Après plus de 7 mois, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce mardi 03 décembre 2024 quelques changements dans son gouvernement. Après la démission de El Malick Ndiaye du ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens, c’est Yankhoba Diémé qui prend les commandes du même département et cède la place à Abass Fall. Ce dernier fait donc son entrée dans le nouveau gouvernement en tant que ministre du Travail, de l’Emploi et des relations avec les institutions.

À noter que les autres ministres gardent leurs postes dans le gouvernement .