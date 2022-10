Sen Show de la Sen tv : traitée de folle, Ndèye Dimet Ndao traduit sa co-animatrice Fatou Abdou Ndiaye devant le juge pour diffamation.

Ce n’est plus la bonne entente entre les deux (2) vedettes de l’émission Sen Show de la Sen Tv, Ndeye Dibet Ndao et Fatou Abdou Ndiaye. Après le dépôt d’une plainte par la première nommée qui poursuit sa collègue pour diffamation et injures publiques, l’affaire a été jugée, ce jeudi, devant la chambre des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar. Seule la plaignante Ndèye Dimet Ndao a pris part à l’audience. Elle est revenue sur le fonds du différend qui la lie à Fatou Abdou Ndiaye. Il ressort des débats d’audience que le problème entre les deux (2) collègues serait parti d’une discussion dans un groupe WhatsApp où se concertent les journalistes dans le cadre de leurs émissions.

« Elle m’a traité de malade mentale, briseur de carrière et que ma place n’était pas dans une rédaction mais à l’hôpital psychiatrique. », a expliqué Ndèye Dimet Ndao. A la base du différend, cette dernière a souligné que la coordination de l’émission Sen Show était au cœur.

« Dans le groupe, je suis chargée de coordonner et démarcher les invités (…) J’étais absente lors du dernier tournage parce que je n’étais pas informée du tournage et je l’ai dit dans le groupe », a soutenu à la barre la partie civile dans cette affaire. Selon la co-présentatrice de Sen Show, sa collègue Fatou Abdou Ndiaye a profité de cela pour la taxer de fainéante.

« Elle dit que je fais ce que bon me semble, que j’arrive à n’importe quelle heure au bureau et que je fais dans la victimisation », a soutenu la plaignante Ndèye Dimet Ndao qui explique être en convalescence.

« J’ai subi trois hospitalisations et que pendant 3 à 4 mois, je déposais des certificats médicaux. J’ai d’ailleurs demandé à ce qu’on me ménage par rapport à mon horaire de travail parce que je suis en convalescence. », a-t-elle conclu.

Dans son réquisitoire, le parquet s’en est rapporté à la sagesse du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre prochain.