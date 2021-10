Séminaire de rentrée des classes 2021-2022 : Mamadou Talla et les acteurs de l’éducation en conclave.

Le ministre de l’éducation nationale a inscrit dans son agenda un atelier bilan annuel de préparation de l’année scolaire dénommée séminaire de rentrée.



Cette rencontre qui regroupe toute la communauté éducative a pour thème : « La restauration de l’éducation aux valeurs et à la citoyenneté à l’école : quelles stratégies » ?



Ce séminaire, dans une démarche inclusive et participative, a pour objectif de faire le bilan de l’année scolaire 2020_2021, d’examiner le niveau de mise en œuvre des conclusions de la session précédente mais aussi de définir les orientations de l’année en vue.



Ce grand rendez-vous enregistre la présence des différents acteurs de l’école, les élus locaux, le Haut Conseil du dialogue social, le Haut Conseil des collectivités locales, le Conseil économique et social, les syndicats d’enseignants, les parents d’élèves, des membres du Conseil économique, social et environnemental, etc.



Pour la première journée, les discours ont été articulés autour du thème. Dans l’après-midi, les participants partageront les résultats cumulatifs du Projet RAP qui a initié un code de conduite, un dispositif de gestion des cas de violence en milieu scolaire, un référentiel et une Plateforme d’alerte.