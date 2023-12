Semaine de la sécurité à l'AIBD : LAS honore ses travailleurs dans l'ombre

Dans le cadre de la célébration de la "semaine de la sécurité - Safety Week", LAS a organisé une cérémonie de remise d'attestations et trophées aux agents méritants et personnels qui travaillent en arrière plan pour la sécurité sur la plateforme aéroportuaire de l'AIBD. Cette initiative dont le thème de cette édition est : "Promouvoir les équipes qui œuvrent dans l'ombre pour la sécurité dans nos aéroports".



D'après le conseiller technique du ministre des transports, Youssou Kassé, " cette journée est consacrée aux gens qui travaillent dans l'ombre qui sont derrière les bureaux et qui rendent les avions beaucoup plus sûrs et efficaces parce que si les dispositions ne sont pas sûres, un aéroport n'est pas fiable". Le directeur de Limak AIBD Summa (LAS), Askin Démir, " cette initiative consiste à attirer l'attention de tous les acteurs sur l'aspect principal de nos activités sur la sécurité pour les usagers et le confort afin de montrer à tous les internationaux que notre aéroport respecte les normes internationales comme le souhaitent les autorités".



"Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et travaillent pour la bonne marche de l'aéroport et qui rendent service à tous les passagers. C'est pour honorer ces travailleurs et leur rendre un vibrant hommage que cette journée a été initiée", a-t-il précisé. Il a aussi remercié les membres des structures de chaque entité de la plateforme aéroportuaire en passant par les agents de sécurité et de sûreté, les contrôleurs aériens, les techniciens en maintenance des infrastructures, des équipements des systèmes, les techniciens chargés de l’entretien, les Forces de Défense et de Sécurité, ceux en chargés du contrôle de la qualité, de l’élaboration des procédures et autres professionnels, qui s'efforcent, jour et nuit, d’exécuter correctement les missions qui leur sont assignées.