Sécurité routière : Une « épidémie d’accidents » recensée dans l’axe Dakar-Tamba-Bamako au mois d’avril...

C’est un bilan qui fait froid dans le dos. L’axe Dakar-Tamba-Bamako a causé plus de 455 accidents rien qu’au mois d’avril dernier. Les chiffres ont été rendus publics ce matin à l’occasion d’une rencontre de partage des résultats du projet « Roadmaps to security in Senegal and Burkina Faso ». Il s’agit d’un plan stratégique enclenché par le Consortium Partners West Africa-Senegal et la fondation pour la sécurité du citoyen (Fosec) pour une durée de 2 ans. Dans sa phase pilote, 2,5 millions de dollars ont été injectés pour lutter contre les trafics de toute sorte sur les routes et dont le lourd tribut est porté par les populations.



À en croire le Dr Adjaratou Wakha Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de PWA/SENEGAL, ledit projet a été élargi dans sa mise en œuvre au niveau de la Guinée Bissau et de la Guinée Conakry. Et concernant la deuxième phase, elle soutient que l’accent sera mis sur les comportements humains afin de relever tous les défis actuels relatifs à la sécurité routière. Pour sa part, l’ambassadeur des Etats-Unis à Dakar a relevé la bonne coordination entre les forces de l’ordre et les populations durant l’exécution de ce programme