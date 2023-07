Sécurité frontalière et maritime : Le général Moussa Fall appelle au relancement de la coopération multilatérale et des mécanismes d'échanges

Le général Moussa Fall a ouvert ce lundi 10 juillet 2023 à Dakar, la cérémonie d’ouverture de la réunion de la commission organisation du service de l’association internationale des gendarmeries et forces de sécurité à statut militaire (FIEP). Face à ses pairs de la Tunisie, de l’Italie, du Portugal, de l’Espagne, … le haut commandant de la gendarmerie nationale a exprimé sa gratitude, pour la confiance accordée à la Gendarmerie nationale du Sénégal d'organiser la « commission Organisation du Service » de la FIEP.





Le général Moussa Fall croit dur comme fer que pour contrer les menaces de toutes sortes, il faut relancer la coopération multilatérale et renforcer les mécanismes d'échanges de bonnes pratiques indispensables pour surmonter nos préoccupations sécuritaires similaires et transversales.





Le thème de cette rencontre sur lequel les acteurs de la sécurité vont se pencher durant ces 48 heures porte sur « l'impact d'un conflit régional sur la sécurité publique dans les domaines de compétence des Forces de Gendarmerie et assimilées ».





« Capacités des forces de police à statut militaire face aux menaces issues des conflits régionaux. Approche sur la Protection de l'environnement et le contrôle des flux migratoires. Une bonne maîtrise des conflits régionaux appelle des formes particulières de coopération, bilatérale ou multilatérale, entre forces de sécurité nationales amies et partenaires, acteurs directs ou parties prenantes sur le terrain », note le général.





Toutefois, il se dit conscient de l’existence de terreaux fertiles pour le développement du risque terroriste. « L'orpaillage clandestin exercé dans les régions Est et sud-Est du Sénégal fait de cette part de frontière un terreau fertile pour le développement du risque terroriste. Il draine un lot de criminalités d'opportunité, de trafics en tous genres et de dégradations importantes de l'environnement et hausse le niveau d'alerte dans une région ouest-africaine quelque peu épargnée par les grands défis du climat », conclut le haut commandant de la gendarmerie nationale qui s’attend à des recommandations pour contrer toutes sortes de menaces extérieures.