Secteur informel au Sénégal : L’UNACOIS Jappo digitalise et numérise ses services...

Sur la base de la vision de son président, M. Idy Thiam, l’Unacois Jappo a lancé ce mercredi 22 mai une plateforme digitale de services destinée à renforcer les capacités de production de richesse, de tous les entrepreneurs membres de l’Unacois et d’offrir l’opportunité de développer des chaînes de valeur.

En effet, cette plateforme digitale qui permet de réduire les distances, a priori va permettre aux consommateurs d’avoir une relation plus directe avec les commerçants, car comme nous le savons tous en matière de distribution, l’un des postes qui peut alourdir le pouvoir d’achat du consommateur est le trop-plein d’intervenants entre le consommateur et son fournisseur de services. Alors plus cette relation est directe, plus elle est avantageuse et profitable pour le consommateur sénégalais. D’où l’objectif de la mise en place de cette plateforme.

Conscient des défis auxquels le Sénégal est confronté, notamment celui de l’emploi, le défi de la souveraineté alimentaire, celui de la souveraineté économique… pousse aujourd’hui les acteurs du secteur privé à se donner les moyens, de jouer le rôle attendu, consistant à offrir à leur pays, la possibilité d’avoir plus de croissance et plus de richesse. Soutenu dans cette quête, l’Unacois se jette dans une approche d’intensification et d’industrialisation de ses services.